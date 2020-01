Großveranstaltung in Grevenbroich : Citylauf startet diesmal schon zwei Wochen früher

Grevenbroich Die Vorbereitungen für die sechste Auflage des Grevenbroicher Citylaufs sind nahezu abgeschlossen. Wegen des frühen Beginns der Sommerferien wurde die Großveranstaltung um zwei Wochen vorverlegt – und zwar auf Freitag, 12. Juni.

An der bewährten Gesamtkonzeption des Citylaufs hat das Organisationsteam der SG Neukirchen-Hülchrath um Bernd Juckel nur kleinere Änderungen vorgenommen. Mit dem Familienlauf startet die Veranstaltung um 17.30 Uhr und endet gegen 20.40 Uhr mit dem Start des Zehn-Kilometer-Laufs. Auf dem Marktplatz und entlang der Strecke sind wieder viele Attraktionen geplant. „Wir kommen in diesem Jahr auch dem Wunsch vieler Teilnehmer nach, in den Hauptläufen über fünf und zehn Kilometer neben der Nettozeit auch erstmals die Zwischenrundenzeiten zu messen“, sagt Willy Helfenstein vom Organisationsteam.

Zunächst steht aber für die Verantwortlichen des Citylaufs der 27. Neukirchener Energie-Cross am Samstag, 15. Februar, im Fokus. Er bildet auch in diesem Jahr wieder den Abschluss der Crosslauf-Saison im Rhein-Kreis. Alle Läufe finden auf der Sportanlage an der Viehstraße in statt. Auf den bis zu 1700 Meter langen Rundstrecken sorgen die vielen Strohballen-Hindernisse, kleine Hügel und enge Kurven für viel Abwechslung.