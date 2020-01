Kostenpflichtiger Inhalt: Grundschulen in Grevenbroich : Träger-Wechsel für den Offenen Ganztag

Stellten den neuen Träger vor: (v.l.) Michael Heesch, Thomas Staff, Nuran Breuer, Jacqueline Schmidt (Schulamt) und Klaus Krützen. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Im Sommer übernimmt der Evangelische Verein für Jugend- und Familienhilfe mit Sitz in Kaarst den Offenen Ganztag an den zehn Grundschulen in der Stadt. Für die Familien soll sich trotz Trägerwechsel nichts ändern.