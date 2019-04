390 Tonnen am Kraftwerk angekommen : Schwertransporter erreicht Neurath

390 Tonnen am Kraftwerk angekommen

Neurath Er ist über den Rhein geschippert, hat Autobahnen wie Landstraßen überquert und ist nun am Ziel. In der Nacht zu Donnerstag erreichte ein 390 Tonnen schwerer Stator das Kraftwerk Neurath. Dort wird er jetzt konserviert.

Zehn Tage lang war er unterwegs, am frühen Donnerstagmorgen hat er sein Ziel erreicht: Gegen 2 Uhr kam der 390 Tonnen schwere Stator am Kraftwerk Neurath an. Auch die letzte Etappe ging reibungslos über die Bühne. „Es war eine entspannte Nacht“, resümiert Projektleiter André Salten zufrieden.