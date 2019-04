Prozess um Auseinandersetzung auf der Grevenbroicher Stadtparkinsel : Zeugin: Angeklagter „hat eine sehr kurze Zündschnur“

Die Stadtparkinsel am Tatabend: Hier fand die Messerattacke statt. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich/Mönchengladbach Ein 29-jähriger Grevenbroicher hat im Oktober einen 24-Jährigen mit dem Messer lebensgefährlich verletzt. So viel ist klar. Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Mönchengladbach ging es nun um den genauen Ablauf des Tatabends und die Persönlichkeit des Angeklagten.

Vor dem Landgericht Mönchengladbach stand am Mittwoch der zweite Verhandlungstag zur Messerattacke an der Grevenbroicher Stadtparkinsel an. Dabei ging es um zwei Fragen: Warum hat der Angeklagte zugestochen? Und was für ein Mensch ist er eigentlich?

Daran, dass der 29-jährige Grevenbroicher seinen 24-jährigen „besten Freund“ angegriffen hat, besteht hingegen kein Zweifel. Der Angeklagte hatte die Tat bereits am ersten Verhandlungstag zugegeben, sich bei seinem Opfer entschuldigt. Mehrere Zeugen aus dem Bekanntenkreis von Täter und Opfer zweifelten zudem an, dass der 29-Jährige mit Vorsatz gehandelt habe.

Diese Version begann am Mittwoch jedoch zu bröckeln. Die Gastgeberin einer im angrenzenden Auerbachhaus stattfindenden Geburtstagsfeier hatte Teile der Tat beobachtet. Sie hörte, wie ein „korpulenter Mann“ nach der Tat den Satz „Soll er doch verrecken“ sagte. Eine Frau habe zu ihm zuvor gesagt: „Sieh was du getan hast, du hast ihn fast umgebracht.“ Ein Gast der Geburtstagsfeier bestätigte diese Aussage. Er hatte auch den Satz „Ich stech dich ab“ vernommen. Konnte diesen aber keiner Person zuordnen. Eine weitere Zeugin will einen sehr wütenden Mann beobachtet haben, der zu einer Frau den Satz „Ich bring den um“ sagte. Den Aussehens- und Situationsbeschreibungen nach passten alle Aussagen auf den Angeklagten.

Die Gastgeberin der Geburtstagsfeier war es auch, die den Ordnungsdienst gerufen hatte, als der Streit an der Stadtparkinsel eskalierte. Die Ordnungsdienstmitarbeiter sagten am Mittwoch aus, wie sie den Angeklagten verfolgen und festhalten konnten. Dieser habe sich bei der Festnahme kooperativ verhalten. Er meinte nur „ich habe nichts getan“ und gab an, sein Messer in die Erft geworfen zu haben. Noch in der Nacht fand es ein Ordnungsdienstmitarbeiter im Gebüsch.