Millionen-Projekt in Neurath : Berlin fördert Sportplatz für zwei Dörfer

Darauf haben Stadt und Vereine gewartet: Der Bund wird mit einem Millionenbetrag die geplante gemeinsame Sportanlage für Frimmersdorf und Neurath fördern. Läuft alles nach Plan, könnten die Arbeiten 2020 starten.

Zurzeit gibt es noch zwei Sportanlagen in den Dörfern. Nach den Plänen der Stadt werden sowohl der Rasen- als auch der Tennenplatz in Frimmersdorf künftig aufgegeben, dafür soll die Anlage an der Glück-Auf-Straße in Neurath kräftig ausgebaut und modernisiert werden. Für das in Frimmersdorf stehende Sportlerheim will die Stadt eine neue Nutzung finden – „beispielsweise als Begegnungsstätte für die örtlichen Vereine und Gruppen“, sagt Klaus Krützen.