An der Grevenbroicher Merkatorstraße : Neuer Nistkasten soll Turmfalken vor aggressiven Nilgänsen schützen

Martin Otto montiert in knapp 15 Metern Höhe den Nistkasten an der Seitenwand des Hauses an der Merkatorstraße 2. Foto: Norbert Wolf

Grevenbroich Ein Einsatz in knapp 15 Metern Höhe soll verhindern, dass Nilgänse die Brut an der Merkatorstraße zerstören. Im Mittelpunkt standen am Dienstagmorgen ein Bundesfreiwilligendienstleistender des Schneckenhauses und die Grevenbroicher Feuerwehr.

Wer seinen Bundesfreiwilligendienst im Schneckenhaus absolviert, sollte schwindelfrei sein. Martin Otto kann das bestätigen. Am Dienstagmorgen wurde sein handwerkliches Geschick gleich zweimal benötigt – in knapp 15 Metern Höhe. Während die Verursacher dieses besonderen Einsatzes wenige Meter entfernt ihre Runden drehten.

„An der Hauswand ist ein Turmfalken-Brutplatz“, erklärt Norbert Wolf, Umweltschutzbeauftragter der Stadt Grevenbroich, die ungewöhnliche Aktion an der Merkatorstraße 2. Doch die Turmfalken haben ein Problem: Nilgänse. Die eigentlich in Nordafrika ansässigen Tiere breiteten sich in den letzten Jahrzehnten entlang des Rheins aus. Und wurden zu Konkurrenten für heimische Arten. Vergangenes Jahr hatten sie schon die Turmfalkenbrut am Alten Schloss zerstört. „Ich war völlig baff, als die Nilgänse dann auch hier saßen“, sagt Wolf.

Die Grevenbroicher Feuerwehr ermöglichte die Aktion. Foto: RP/Marc Latsch

Wolf veröffentlichte Fotos von dem Brutplatz im Internet und war überrascht von der enormen Resonanz. „Sogar Jäger aus Hilden wollten Nistkästen spenden“, sagt er. Am Ende mussten dann aber doch die eigenen „Bufdis“ ran. Benjamin Sannemann übernahm beim Bauen die Hauptarbeit, Martin Otto war für die Montage zuständig.

Im Korb der Feuerwehr-Drehleiter wurde er jetzt an das obere Ende der Hauswand des ehemaligen Quäker-Gebäudes gehievt, in der einst Haferflocken produziert wurden. Dort brachte er mit Spezialwerkzeug den selbstgebauten Nistkasten an. „Höchste Eisenbahn“, denn die Brutsaison hat bereits begonnen.

„Die beiden Vogelarten brüten gerne in Höhlen und Nischen“, sagt Norbert Wolf. Das Problem: „Die Nilgänse sind aggressiv und verjagen häufig die Turmfalken.“ Durch den neuen Nistkasten soll der Konflikt entschärft werden. Die Öffnung ist bewusst klein gewählt, um größeren Arten keinen Zugang zu verschaffen. Außerdem verfügt der Kasten über einen kleinen „Balkon“, der den künftigen Jungfalken die ersten Flugversuche erleichtern soll.