Hilfe für Wohnungslose Schützen wollen „Grevenbroich packt an“ dauerhaft unterstützen

Es gibt viele Aktionen, mit denen die Brauchtumsfreunde in Grevenbroich beweisen, dass sie nicht nur gut feiern, sondern auch helfen können. In seiner Amtszeit ist auch das Schützenkönigspaar Marco und Andrea Borgwardt aus der Stadtmitte für den guten Zweck aktiv gewesen: Sie haben mehrmals in Grevenbroich Lebensmittelspenden gesammelt, die dem Verein „Grevenbroich packt an“ zugute gekommen sind. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Obdachlose und Wohnungslose in Grevenbroich mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und mit Kleidung zu versorgen. Die Grevenbroicher Schützen wollen den Verein nun dauerhaft unterstützen.