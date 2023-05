Vorfall in Grevenbroich Hund reißt erneut Vogel an der Gindorfer Wassermühle

Gindorf · An der Wassermühle in Gindorf ist nach Angaben der Tierschützerin Coco Freudenberg am Mittwochmorgen erneut ein Vogel mutmaßlich von einem Hund attackiert worden.

24.05.2023, 18:02 Uhr

Gänse auf der Wiese (Symbolfoto). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Wie die Grevenbroicherin mitteilte, wurde eine Kanadagans mit schweren Bissverletzungen an beiden Flügeln und am Rücken von einer Spaziergängerin gefunden, die sie zu einem vogelkundigen Tierarzt gebracht hat. Doch für die Gans kam jede Hilfe zu spät: Die Verletzungen wogen so schwer, dass sie eingeschläfert werden musste. Schwan überlebt Hunde-Angriff dank Not-OP Vorfall an der Erft in Grevenbroich Schwan überlebt Hunde-Angriff dank Not-OP Der Fall von Mittwoch ist nicht der erste dieser Art: Vor zwei Wochen, am Abend des 11. Mai, war fast Kostenpflichtiger Inhalt an der gleichen Stelle ein Schwan von einem Hund gebissen worden. Auch dieses Tier erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen. Hier war es jedoch gelungen, das Leben des Wasservogels dank einer nächtlichen Not-OP zu retten. Die Tierschützerin Coco Freudenberg hält es angesichts des Orts und des geringen zeitlichen Abstands zwischen den Fällen für wahrscheinlich, dass derselbe Hund beide Vögel attackiert hat. Sie richtet erneut einen deutlich Appell an Hundehalter: Insbesondere in der Brut- und Setzzeit, die noch bis Juli geht, sind sie aufgerufen, ihre Vierbeiner an der Leine zu führen.

(cka)