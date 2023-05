Diamantene Hochzeit in Wevelinghoven Sechzigjähriges Eheglück begann bei einer Kirmesfeier

Christine Hilgers (78) wuchs mit vier Geschwistern in Neuss-Bettikum auf. Nach der Volksschule, die sie in Norf besuchte, machte sie im Neusser Schuhhaus Albeck eine kaufmännische Ausbildung und wechselte später zum Kaufhaus Horten. Jakob Hilgers (82) wuchs mit drei Geschwistern in Rosellen auf. In Heerdt verdiente er sein erstes Geld in einer Besteckfabrik. 33 Jahre blieb er im Anschluss bei einem Chemiebetrieb in Düsseldorf.