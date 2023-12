Premiere im Weihnachtszirkus Traber Artisten rauben Neussern mehr als einmal den Atem

„Let it snow, let it snow, let it snow“, tönte es im Zirkuszelt der Zirkusfamilie Traber. Der Wunsch nach Schnee wird sich in nächster Zeit nicht erfüllen. Aber auch ein Zirkusbesuch kann die Menschen in weihnachtliche Stimmung versetzen. Am Mittwoch bei der Premiere der diesjährigen Weihnachtsshow präsentierten die Zirkuskünstler zum Teil atemberaubenden Attraktionen.