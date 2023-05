Löschzug in Grevenbroich Neues Feuerwehrhaus am „Bierkeller“ geplant

Die Einheit Kapellen der Freiwilligen Feuerwehr Grevenbroich feiert in vier Wochen mit Beachparty und Blaulichtmeile ihr 100-jähriges Bestehen. Es wirkt fast wie ein Geschenk zum Jubiläum, dass sich die Grevenbroicher Politiker nun intensiv mit dem Bau eines neuen Gerätehauses beschäftigen. Das Feuerwehrhaus nahe des Netto-Marktes an der Stadionstraße ist zu eng geworden und in die Jahre gekommen. Nun wurde ein neuer Standort gefunden: eine städtische Grünfläche an der Talstraße – gelegen jenseits der Bahnschranken zwischen Max-Planck-Straße und der Straße Am Bierkeller. Für das Areal soll nun Baurecht geschaffen werden. Das Thema steht auf der Tagesordnung der Planungspolitiker, die sich diesen Donnerstagabend im Bernardussaal treffen.