Betrüger in Grevenbroich Falsche Telekom-Mitarbeiter entwenden Schmuck und Bargeld

Nachdem die 87-jährige Bewohnerin den Unbekannten hereingelassen hatte und dieser sich den Fernseher ansah, bat er die Bewohnerin, die Sender durchzuklicken. Wie die Polizei mitteilte klingelte es zu diesem Zeitpunkt erneut an der Tür und der Unbekannte ließ einen weiteren Unbekannten, einen 30-40 Jahre alten, etwa 190 bis 195 Zentimeter großen, mit Bart und grauem Pullover, Jeans und roter Kappe bekleideten Mann, in die Wohnung und in das Wohnzimmer. Der erste Unbekannte begab sich, während das Opfer weiter die Sender durchklickte, aus dem Wohnzimmer. Die Grevenbrocherin nahm an, dass dieser die Wohnung verlassen hätte. Kurze Zeit später verließ der zweite unbekannte Mann ebenfalls die Wohnung.