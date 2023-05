Eingang zur City Das sind die Pläne für Grevenbroichs Flutgrabenviertel

In den nächsten Jahren wird das Flutgrabenviertel ein neues Gesicht bekommen. Zwischen dem Platz der Republik und der Spielspinne sollen moderne Wohnungen, zentral gelegene Bildungsstätten und ufernahe Freizeiteinrichtungen entstehen. Wie die Zukunft dieses Areals aussehen könnte, zeigt ein erster Plan, der am Donnerstag dem Fachausschuss vorgelegt wird. Der Knackpunkt: Ohne das „Okay“ des Bürgerschützenvereins lässt sich diese „Vision“ nicht realisieren. Denn die Brauchtumsfreunde müssten dafür ihren Traditionsstandort an der Graf-Kessel-Straße verlassen.