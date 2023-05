Ausstellung in Grevenbroich Künstler widmen sich in der Versandhalle dem Thema Wasser

„ErftBlau betrachte ich als eine Hommage an diesen lebendigen, quirligen Fluss, der von einer bewegten Vergangenheit zeugt und sich in der Zukunft weiter verändern wird“, erklärt die Künstlerin diese raumfüllende Installation. „Dabei interessierte mich die Versandhalle wegen ihrer ausgewogenen Dimension und des Sonnenspiels über zwei Seiten ungemein“, fügt sie hinzu. Zur Vernissage konnte der Kulturausschussvorsitzende, Holger Günther, gut 30 Besucher begrüßen. Der Musiker und Leiter des Fachbereichs „Bildung und Kultur“, Stefan Pelzer-Florack, machte dann die Ausstellungseröffnung zum Event. Nach der Rezitation des Gedichtes „An den Fluss“ von Edgar Allen Poe trommelte er zur Einführung auf einer Aqua-Drum Vibes und sang dazu „Water of Love“, einen Hit der britischen Rockband „Dive Straits“ von 1978.