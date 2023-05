Kirche in Grevenbroich Erftdom-Glocken läuten für mehrere Stunden

Die Glocken des Erftdoms sollen mehrere Stunden am Stück läuten – einzeln und in unterschiedlichen Kombinationen. Dabei geht es weniger um den Klang der Glocken. Vielmehr steht die Statik des Turms und des Gewölbes auf dem Prüfstand. Im Dauerbetrieb soll getestet werden, ob das Glockengeläut mit seinen Schwingungen Auswirkungen auf die sogenannten Strebepfeiler hat. Die Pfeiler fangen den Schub der Gewölbe in der Kirche ab.