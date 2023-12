Familientreffen zu Weihnachten Schwurbler unterm Tannenbaum

Was tun, wenn der eine Onkel, die eine Großcousine am Festtisch rassistische, gar antisemitische Bemerkungen macht, die Gastgeber schnell in der Küche entschwinden, Sitznachbarn hilflos auf andere Themen lenken? Gerade in diesen Zeiten gilt: Schweigen ist die einfachste, aber im Grunde die schlechteste Option. Das Gift des Hasses, auch wenn er nicht so gemeint oder gewollt sein mag, darf sich nicht weiter ausbreiten. Gegenhalten ist das Gebot der Stunde. Nicht um jeden Preis, nicht bis zur Eskalation. Das kann zu Weihnachten niemand wollen. Und trotzdem darf widersprochen werden – bei falschen Fakten, bei menschenverachtenden und diskriminierenden Sprüchen.