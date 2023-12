Café Seeger in Nettetal Die Backstube wird zum Höhner-Stall

Marcel Seeger kriegt’s gebacken – auch wenn es darum geht, Wohnungslose zu einem Weihnachtsessen einzuladen. Das macht die Kölner Band Höhner seit etlichen Jahren. Als Höhner-Mitglied Henning Krautmacher Marcel Seeger in dessen WDR-Backsendung kennenlernte, sagte der Lobbericher Konditor spontan zu, bei dem Drei-Gänge-Essen für ein Dessert zu sorgen. Vier Höhner haben ihm jetzt in seiner Backstube einmal über die Schulter geschaut. Am Mittwoch, 20. Dezember, werden die Obsttörtchen aus Nettetal in Köln aufgetischt. Seeger will entweder in der Küche oder beim Servieren helfen. Foto: Knappe