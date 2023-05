Experten zeichnen Metzgerei Schillings aus Jury vergibt Innovationspreis für Mufflon-Schinken aus Kapellen

Kapellen · Mit seiner Kreation hat Willi Schillings eine Experten-Jury überzeugt. Und zwar so sehr, dass sein Mufflon-Schinken erstmals mit einem Innovationspreis der Fleischer-Innung ausgezeichnet wurde. Was das Besondere an der Spezialität aus Kapellen ist.

24.05.2023, 12:53 Uhr

Fleischermeister Willi Schillings aus Kapellen in seiner Metzgerei. Foto: Georg Salzburg(salz)

Von Wiljo Piel

Die Experimentierfreude hat sich gelohnt: Metzgermeister Willi Schillings und sein Sohn Axel haben einen neuen Schinken kreiert, der nicht nur bei ihren Kunden ankommt, sondern jetzt auch eine fachkundige Jury beeindruckte: Bei der Schinken-Prüfung der Fleischer-Innung Niederrhein wurde die Spezialität aus Kapellen mit einem erstmals vergebenen Innovationspreis dekoriert. Und das war nicht die einzige Auszeichnung, die der Handwerksbetrieb mit nach Hause nehmen konnte.