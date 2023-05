Klima in Grevenbroich NEW soll Wärmeplan für die Stadt erstellen

Alternativ haben die Stadtbetriebe eine Kooperation mit der NEW empfohlen. Der auch für Grevenbroich zuständige Versorger habe bereits eine Wärmeplanung in die Wege geleitet, die er in seinem Verbreitungsgebiet schrittweise umsetzen möchte – in Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie dem Fraunhofer-Institut und der RWTH Aachen. Diese Option sei kostenlos und habe darüber hinaus den Vorteil, dass die NEW als Versorgungsträger bereits alle erforderlichen Daten kenne.