Politik in Grevenbroich Was die SPD vom ersten Plan für das Flutgrabenviertel hält

Befürwortet wird von der SPD auch der im Plan aufgeführte Umzug von Volkshoch- und Jugendkunstschule in die ehemaligen, jenseits der Bahnlinie liegenden Realschul-Gebäude. Damit werde der Standort des Bildungszentrums an der Bergheimer Straße frei, er könne für den Wohnungsbau genutzt werden. Mit der schrittweisen Realisierung der Pläne rechnet die SPD in den nächsten fünf bis zehn Jahren.