Zusätzliche Fahrt wird angeboten : Hohes Interesse an Besuchen in Auschwitz

Grevenbroich Seit fünf Jahren fahren Schüler der Diedrich-Uhlhorn-Realschule in den Osterferien auf freiwilliger Basis zur Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im polnischen Oswiecim. 2017 stieg das Erasmus-Gymnasium als Kooperationspartner mit ein. In den vergangenen Jahren haben so nahezu 500 Schüler aus Grevenbroich die Geschichte europäischer Juden vor Ort erfahren können.

Begleitet werden die Fahrten von gemeinsamen Vorbereitungsseminaren und Informationen, die der Geschichtsverein unter der Leitung von Ulrich Herlitz zur Verfügung stellt. Zudem gibt es Begegnungen mit Zeitzeugen. So berichtete etwa Elzbieta Podbielska (74) aus Warschau, die auf einem der sogenannten Todesmärsche der SS zur Welt kam, vor den Schülern der Jahrgangsstufe 10 aus ihrem bewegten Leben und beantwortete anschließend die Fragen der jungen Leute. Seit dem vergangenen Schuljahr steht das Fahrtangebot über das Netzwerk der Grevenbroicher Schülervertretungen nun auch für alle Jugendlichen der weiterführenden Schulen ab Klasse 9 offen.

„Es ist wirklich erstaunlich und erfreulich zugleich, dass die Bereitschaft, sich für das gemeinsame Gedenken und Erinnern an die Verbrechen des Nationalsozialismus einzubringen, bei unseren Schülern ungebrochen hoch ist“, zeigt sich Sebastian Potschka, Geschichtslehrer an der Diedrich-Uhlhorn-Realschule und Leiter der Fahrt, sichtlich berührt.

Für das kommende Jahr plant er nun zwei Fahrten in den Osterferien. „Uns liegen insgesamt 180 Anmeldungen für die nächste Fahrt vor“, sagt Sebastian Potschka. „Das ist logistisch in der Gedenkstätte vor Ort mit jährlich mehr als zwei Millionen Besuchern leider nicht mehr umsetzbar. Daher haben wir uns dazu entschieden, eine weitere Fahrt zur Gedenkstätte anzubieten, damit niemand abgelehnt werden muss.“

