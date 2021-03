Realschule in Grevenbroich : Realschule bietet ein alternatives Praktikum an

Hauptkommissarin Heike Behrend in der Videkonferenz. Foto: Diedrich-Uhlhorn-Realschule/DURS

Grevenbroich Viele Schüler konnten dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie kein Praktikum absolvieren. Die Dietrich-Uhlhorn-Realschule in Wevenlinghoven bietet ein Ersatzangebot.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Pünktlich um 8 Uhr startet die Videokonferenz mit dem Titel „Alternativ-Praktikum“. Sie versammelt 55 Schüler der Diedrich-Uhlhorn-Realschule, die im Lockdown keinen Praktikumsplatz finden konnten. 58 ihrer Mitschüler starten zeitgleich in Arztpraxen, Industriebetrieben oder beim Dachdecker um die Ecke. Ganz praktisch wird es am Montag jedoch für alle: Per Video stehen Expertengespräche auf dem Stundenplan – unter anderem mit Vertretern der Polizei und der Bundeswehr.

„Wir haben schon früh überlegt, wie wir mit dem Thema Praktikum unter den gegebenen Umständen umgehen wollen“, sagt Lehrerin Katharina Steinberg, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Sebastian Potschka die Berufswahl koordiniert. „Es war klar, dass wir eine Alternative zum regulären Praktikum für diejenigen anbieten werden, die keinen Platz finden. Wir sind aber positiv überrascht, dass gut die Hälfte der Jahrgangsstufe gerade in der Arbeitswelt unterwegs sein kann.“

Beide wissen, wie wichtig der mehrwöchige Einblick ins Berufsleben für die Jugendlichen ist, die in der Regel ein Jahr später an der Realschule ihren Abschluss machen. Daher orientiert sich das alternative Praktikum, das Steinberg und Potschka entwickelt haben, an konkreten Alltagsaufgaben aus verschiedenen Ausbildungsberufen. Die Schüler schlüpfen jeden Tag in eine andere berufliche Rolle und müssen dabei etwa einen Marketingflyer für das eigene Fitnessstudio entwerfen, der fiktiven Abteilungsleiterin einen Flug nach New York buchen oder einen Supermarkt als Modell bauen.