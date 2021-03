Vorfall in Grevenbroich : Beschwerde über verschmutze Maske vom Kreis

Vorfall in Grevenbroich

Grevenbroich Verschickt der Rhein-Kreis gebrauchte Schutzmasken an Leistungsempfänger? Diesen Eindruck hat eine 40 Jahre alte Grevenbroicherin, die sich jetzt an die Öffentlichkeit gewandt hatte.

Die drei Masken, die sie per Post vom Kreis erhalten habe, seien nicht originalverpackt gewesen. Eine sei offensichtlich gebraucht, da die Trageriemen verknotet gewesen seien und sich auch Schmutzpartikel an der Maske befunden hätten. Empört wandte sie sich an den Rhein-Kreis.