Kolumne aus dem Kloster Langwarden : Das Fastentuch als Stabilitätsanker

Grevenbroich-Langwaden Prior Bruno Robeck aus dem Kloster Langwaden erinnert ein altes christliches Kunstwerk, das in Zeiten der Unsicherheit für Gelassenheit sorgen kann. Und somit auch in der Corona-Zeit hilft.

Im kleinen ostsächsischen Ort Zittau gibt es eine Rarität aus dem 15. Jahrhundert, die nur so vor Unübersichtlichkeit strotzt. Es handelt sich um das so genannte große Zittauer Fastentuch, das heutzutage ganzjährig im Museum zu sehen ist. Als es noch im kirchlichen Gebrauch war, verhüllte es die letzten beiden Wochen vor Ostern ein großes Altarbild. Dann sahen die Menschen jedoch nicht einen schlichten violetten Vorhang, sondern eine ausladende, farbenfroh bemalte Fläche von circa sieben Metern mal circa acht Metern. In 90 kleinen Bildern wird das vielfältige Wirken Gottes in der biblischen Geschichte dargestellt. Mit dieser komplexen Darstellungsweise überfordert das Fastentuch die Aufnahmekapazität des Menschen. Der Künstler hatte jedoch auch nicht den Anspruch, allen alles zu erklären. Er wollte vielmehr möglichst viele verschiedene biblische Ereignisse darstellen, damit sich jeder Betrachter von einer anderen Szene ansprechen lassen kann.