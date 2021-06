Diedrich-Uhlhorn-Realschule Grevenbroich : Liberale wollen die Realschule retten

Grevenbroich Die Freien Demokraten sind in Sachen Erhalt der Diedrich-Uhlhorn-Realschule optimistisch gestimmt: Ihr Antrag zum Erhalt der Schule wird demnächst noch einmal den Rat beschäftigen.

Die Freien Demokraten in Grevenbroich setzen sich für den Erhalt der Diedrich-Uhlhorn-Realschule in Wevelinghoven ein. In einem Antrag für die jüngste Sitzung des Schulausschusses fordert die Fraktion unter anderem, die Planungen in Bezug auf eine Umwandlung der Schulform hin zu einer dritten Gesamtschule für die Stadt aufzugeben. Der Antrag wurde vom Gremium einstimmig noch einmal in den Rat der Stadt überwiesen. Das wertet die Fraktion als einen Teilerfolg, der sie optimistisch stimmt.