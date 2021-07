Grevenbroich : Polizei warnt vor neuem Trick per „WhatsApp“

Grevenbroich Vor einer neuen Variante des Enkeltricks warnt die Polizei, die rät: Die Polizei rät: Niemals auf Forderungen von angeblichen Verwandten über Messenger-Dienste eingehen.

„Hallo Papa, ich habe eine neue Nummer. Mein altes Handy ist kaputt. Kannst Du eine Rechnung für mich über Online-Banking bezahlen?“, so ähnlich klang die Nachricht, die ein 78-jähriger Grevenbroicher am Dienstagabend über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ erhalten hat. Der Senior wurde stutzig und rief über die Festnetznummer seine Tochter an. Sie bestätigte den Anfangsverdacht ihres Vaters, dass es sich nicht um ihre Handynummer handle. Glücklicherweise überwies der Grevenbroicher das Geld nicht per Online-Banking, so dass kein Schaden entstand.