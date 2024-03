„CityFlächen“ in Grevenbroich Wirtschaftsförderer bringen eigenes Portal für Gewerbeimmobilien an den Start

Die städtische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GFWS) hat am Freitag ein Portal ins „World Wide Web“ gestellt, das so etwas wie die lokale Version von „Immoscout“ ist. Allerdings nur für eine bestimmte Zielgruppe: Inseriert werden sollen auf der Plattform namens „CityFlächen“, die über die Webseite der Wirtschaftsförderung erreichbar ist, nur Immobilien, die für Gewerbetreibende interessant sein könnten. Im ersten Schritt geht es konkret um bestehende Geschäftsräume, die ungenutzt sind – also auch um Leerstände in der Innenstadt.