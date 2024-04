Mobilitätsbefragung in Grevenbroich Darum bekommen 7000 Haushalte Post vom Bürgermeister

In den kommenden Tagen erhalten rund 7000 Haushalte in Grevenbroich Post vom Bürgermeister: In dem Schreiben werden Bürger gebeten, an einer repräsentativen Haushaltsbefragung teilzunehmen, um das alltägliche Mobilitätsverhalten der Schlossstädter zu erfassen. Ziel ist es, Informationen darüber zu sammeln, wie viele Wege täglich zurückgelegt werden, welche Verkehrsmittel dafür genutzt werden und wie die verschiedenen Verkehrssysteme bewertet werden.