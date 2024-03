Medizin in Grevenbroich Experten informierten über Risiken eines plötzlichen Herzstillstands

Im Grevenbroicher Kreishaus hat jetzt die letzte Veranstaltung zu den Herzwochen der Deutschen Herzstiftung stattgefunden. Rund 50 Teilnehmer informierten sich dort über die Risikofaktoren eines plötzlichen Herzstillstands. Michael Haude, Chefarzt der Kardiologie am Lukaskrankenhaus in Neuss und Direktor des Zentrums für Herz- und Gefäßchirurgie am Rheinland Klinikum, führte in das Thema ein. Rund 65.000 Menschen sterben jährlich an einem plötzlichen Herzstillstand. Besonders gefährdet sind Menschen mit einer Herzkranzgefäßerkrankung.