Kinder sind wütend über wiederholten Diebstahl : Trotz Monster-Security: Fahne an der Kita St. Josef erneut gestohlen

Südstadt Zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit ist an der Kita St. Josef in der Südstadt eine Regenbogenfahne gestohlen worden. Die Leiterin der Tagesstätte hat wiederholt Anzeige bei der Polizei erstattet. Wie die Kinder auf den Diebstahl reagieren.

Nachdem ihre Regenbogenfahne gestohlen wurde, haben die Kinder der Kita St. Josef für Ersatz gesorgt und bunte Herzen gebastelt, die ebenfalls unbekannten Zerstörern zum Opfer fielen. Aufgegeben haben die kleinen Südstädter aber nicht: Flugs wurde am Mittwoch Nachmittag eine neue Regenbogenfahne gehisst und mit einer ganz speziellen Sicherung versehen. Zwecklos: Am frühen Abend war die Fahne schon wieder weg. Barbara Hanschmann, Leiterin der Tagesstätte, hat erneut Anzeige bei der Polizei erstattet.

Nach den ersten beiden Diebstählen haben sich die kleinen Besucher darüber Gedanken gemacht, wie sie ihre Fahne am besten sichern könnten. „Da sind viele Ideen zusammengekommen“, berichtet Barbara Hanschmann. „Einige wollten Fallen stellen, andere in der Kita übernachten, um hier Wache zu schieben.“ Schließlich haben sich die Kinder darauf geeinigt, ihr Regenbogen-Banner von einer ganz besonderen „Security“ bewachen zu lassen. In den Gruppen wurde ein Gespenst und ein Monster gebastelt – die beiden gruseligen Gestalten sollten die Diebe abschrecken und sie bestenfalls in die Flucht jagen.