Polizei ermitttelt : Einbrecher in Grevenbroich lässt sein T-Shirt zurück

Grevenbroich Zunächst drang ein Mann in ein Mehrfamilienhaus ein, dann flüchtetet ohne Oberbekleidung, nachdem Zeugen ihn angesprochen hatten.

(NGZ) Ungewöhnliches beobachteten Zeugen am Dienstag, 29. Juni. Gegen 6.25 Uhr bemerkten sie einen Unbekannten im Garten eines Hauses an der Rheydter Straße. Der Mann drückte eine auf Kipp stehende Tür auf, drang in eine Wohnung ein, Dort soll der offenbar alkoholisierte Einbrecher eine Jacke angezogen und einen Hut aufgesetzt haben. Als er angeprochen wurde, zog der 25- bis 30- Jährige die Sachen aus und ließ auch sein T-Shirt zurück. Er flüchtete ohne Oberbekleidung. Hinweise zu dem circa 1,78 Meter großen Mann mit dunklem Vollbart nimmt die Polizei unter 02131 3000 an.