Polizei Grevenbroich : Zwei Polizistinnen treten Dienst als neue „Dorfsheriffs“ an

Anja Moritz (l.) und ihre Kollegin Nadine Schiwek sind neue Bezirksdienstbeamtinnen der Polizei in Grevenbroich. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Die Polizei hat zwei neue Bezirksdienstbeamtinnen vorgestellt. Nadine Schiwek ist nun erste Ansprechpartnerin für Bürger in Kapellen, Anja Moritz für Bürger in Wevelinghoven. Was ihre Aufgaben sind und was sie bewirken möchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Die Polizei hat zwei neue Bezirksdienstbeamtinnen vorgestellt, die ab sofort für weite Teile des Stadtgebiets erste Ansprechpartner für Bürger sind: Polizeioberkommissarin Anja Moritz ist nun für Wevelinghoven, Neukirchen, Langwaden und Gubisrath zuständig; Polizeihauptkommissarin Nadine Schiwek für Kapellen, Hemmerden, Münchrath, Hülchrath, Mühlrath, Gruissem und Busch. Beide arbeiten bereits seit vielen Jahren bei der Polizei und kennen sich im Rhein-Kreis und in ihren jeweiligen Bezirken gut aus.

Anja Moritz löst in Wevelinghoven den bisherigen Bezirksdienstbeamten Thomas Fröhling ab, der dort 18 Jahre lang im Dienst war und Anfang Juni in den Ruhestand gegangen ist. Nadine Schiwek folgt in Kapellen auf Bernd Rösgen, der dort rund acht Jahre als Bezirksdienstbeamter tätig war und nun ebenfalls pensioniert wird.

Die Zahl der weiblichen Beamten in dieser Position steigt damit kreisweit auf neun – die Zahl der Bezirksdienstbeamten insgesamt liegt bei 44. „Unser Ziel ist es, dass ein Bezirksdienstbeamter auf etwa 10.000 Bürger kommt“, sagt der Leitende Polizeidirektor Friedhelm Hinzen, dem kreisweit rund 700 Mitarbeiter der Behörde unterstellt sind.

In Grevenbroich sind es nun sechs Beamte, die sich als Ansprechpartner um die Sorgen und Nöte der Bürger vor Ort kümmern, Kontaktpersonen für Vereine, Schulen und Kitas sind. Auch die Vollstreckung von Haftbefehlen zählt zu ihren Aufgaben. „Sie sind die Vertretung der Polizei in den Orten, quasi als Botschafter“, sagt Hans-Jürgen Petrauschke, der als Landrat auch Chef der Kreispolizeibehörde ist. Als Bezirksdienstbeamtinnen sind sie Bindeglied zwischen Bürgern und der Polizei – und auch Vermittler. Wenn es beispielsweise um Verkehrsprobleme in ihren Orten geht, ist nicht selten ihre Einschätzung gefragt.

Anja Moritz (Wevelinghoven) Die 51-Jährige ist Polizeioberkommissarin und bezieht als neue Bezirksdienstbeamtin nun das Polizei-Büro im alten Rathaus an der Poststraße 65 (Telefon 02131 30021463, im Notfall immer 110 wählen). Polizistin ist sie bereits seit 30 Jahren, gleich nach ihrer Ausbildung wechselte sie in den Rhein-Kreis Neuss. Dort war sie zunächst im Verkehrsdienst beschäftigt, insbesondere in der Lkw-Kontrollgruppe. Danach war sie 16 Jahre lang Diensthundeführerin im Rhein-Kreis – 2017 wechselte sie zurück in den Wach- und Wechseldienst der Wache Grevenbroich, in der sie zuletzt auch in Vertretung der Wachdienstführung tätig war.

„Ich möchte den Bürgern die Scheu vor der Polizei nehmen“, sagt Anja Moritz, die im Kreis Düren zu Hause ist. Ihr ist es wichtig, sich für Bürger Zeit zu nehmen. In ihrer Freizeit beschäftigt sich die Halterin zweier Hunde weiter mit Tieren, engagiert sich auch im Tierschutz. Außerdem fährt sie Motorrad, arbeitet gern im Garten und verreist am liebsten in skandinavische Länder.



Nadine Schiwek (Kapellen) Die 46-Jährige ist Polizeihauptkommissarin und wird nun Bezirksdienstbeamtin in Kapellen. Ihr Büro befindet sich an der Stadionstraße 17 (Telefon 02131 30021462). Polizistin ist die Kaarsterin seit 26 Jahren. Ihre Karriere bei der Polizei begann in Düsseldorf, dort war sie zunächst im Wach- und Wechseldienst. Später arbeitete sie bei einer zivilen Einsatzgruppe und leistete Polizeiarbeit unter anderem in der Düsseldorfer Altstadt. In den vergangenen acht Jahren war sie als Einsatztrainerin im Rhein-Kreis Neuss aktiv, probte mit Kollegen etwa Eingriffstechniken und das Schießen.