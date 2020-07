Geschichtsverein Grevenbroich : NS-Prozess - Opfer kamen auch aus Hemmerden

Grevenbroich Das Landgericht Hamburg hat in der Vorwoche einen früheren SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof unter anderem wegen Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Seine Opfer kamen auch aus den Hemmerdener Familien Winter, Sachs-Aussen und Theisebach.

Darauf weist jetzt Ulrich Herlitz, Vorsitzender des Grevenbroicher Geschichtsvereins hin. „Keinerlei Chance, keinerlei Empathie, geschweige denn Recht und Gnade erfuhren die Opfer vor 75 Jahren im Konzentrationslager Stutthof“, berichtet Herlitz, der der Geschichte der jüdischen Familien in Grevenbroich erforscht hat. Nur wenige, wie Marianne Winter, Walter Theisebach und Helmut Sachs, hätten das bei Danzig gelegene Konzentrationslager überlebt.

Als Helmut Sachs am 3. Mai 1945 im holsteinischen Neustadt befreit wurde, war er gerade erst 15 Jahre alt. Seine gesamte Familie – seine Schwester Jenny, die Eltern Philipp und Henriette – starben im Holocaust, ebenso wie Tanten und Onkel der Familien Theisebach, Aussen und Winter. Hinter Sachs lagen die Deportation in das Ghetto von Riga, die Konzentrationslager Kaiserwald und Stutthof sowie ein Todesmarsch in die Lübecker Bucht.