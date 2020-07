Handel in Grevenbroich : Autohaus Moors vergrößert sich im Industriegebiet Ost

Handel in Grevenbroich

Grevenbroich Mit der Übergabe des angeblich Glück bringenden „Design-Autos“ von Madza-Motors wurde jetzt das neue Autohaus K. H. Moors an der Lilienthalstraße offiziell eröffnet. Der Mazda- und Suzuki-Händler ist nach fast neun Jahren an der Düsseldorfer Straße ins Industriegebiet Ost gezogen.

Mit 9000 Quadratmetern ist die neue Grevenbroicher Filiale deutlich größer als der Stammsitz in Neuss mit 6000 Quadratmetern. „In beiden Städten präsentieren wir im Schnitt um die 250 Fahrzeuge – das war mit unserer alten, rund 4000 Quadratmeter großen Immobilie nicht mehr zu schultern“, argumentiert Geschäftsführer Konstantinos Paraskevaidis den Umzug. Das neue Autohaus in unmittelbarer Nähe der Feuerwache biete nun die Chance, sich neu aufzustellen und gleichzeitig den Standort in Neuss zu entlasten.