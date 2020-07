Digitalisierung in Grevenbroich : Weitere 800 iPads für Grevenbroicher Schüler

Digitalisierung in Grevenbroich

Die Stadt will jeden Schüler mit einem Tablet-Computer ausrüsten. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Grevenbroich Die Stadt Grevenbroich profitiert mit rund 367.000 Euro von einer Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt. Um Schulen mit Laptops und Tablets auszurüsten, stellen Bund, Land und Kommunen noch mehr Geld zur Verfügung, insgesamt stehen zusätzliche 178 Millionen Euro bereit. Das teilte jetzt die Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU) mit.

Wie das Geld angelegt werden soll, steht schon fest: „Wir werden davon 800 iPads beschaffen“, sagt der Erste Beigeordnete und Schuldezernent Michael Heesch. Die Tablets sollen vor allem an Kinder aus sozial schwächeren Familien ausgegeben werden. Die Computer verbleiben im Besitz der Stadt und werden an die Schüler verliehen. Der von der Stadt zu zahlende Eigenanteil von zehn Prozent sei bereits gesichert, die Ausschreibung für die Endgeräte könne bald erfolgen, sagt Heesch.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung der Schulen ist. In seiner jüngsten Sitzung hatte der Schulausschuss die Stadtverwaltung beauftragt, den Medienentwicklungsplan mit dem Ziel fortzuschreiben, dass jeder Schüler an den weiterführenden Schulen ein Tablet erhält. Bislang sind dort rund 700 vorhanden. Auch mit Hilfe von Fördermitteln in Höhe von mehr als 1,2 Millionen Euro soll zudem sichergestellt werden, dass alle städtischen Schulen bis Ende des kommenden Jahres über die notwendige IT-Grundstruktur verfügen. Dafür muss die Stadt einen Eigenanteil von knapp 140.000 Euro stemmen.