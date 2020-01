Braunkohleförderung : Mega-Förderbänder wandern im Tagebau Garzweiler

Grevenbroich Da sind kräftige Maschinen und ein eingespieltes Team gefragt: Im Tagebau Garzweiler wurde ein 2,2 Kilometer langes Förderband, eine der Transportadern im Revier, um 120 Meter versetzt. Einen Tag dauerte die Prozedur.

Aus der Luft betrachtet, durchziehen lange schwarz-graue Adern den RWE-Tagebau Garzweiler. Rund 100 Kilometer Förderbandanlagen sind, wie RWE-Power-Sprecher Guido Steffen erklärt, die Transportadern in der bis zu 220 Meter tiefen Grube. Im Jahr befördern diese bis zu fünf Kilometer langen Anlagen rund 35 Millionen Tonnen Braunkohle und 200 Millionen Kubikmeter Abraum von den Baggern zum Kohlebunker oder Übergabebahnhof beziehungsweise zu den Absetzern – mit bis zu Tempo 27. Eine dieser Adern, die Braunkohlebagger 261 mit dem Bandsammelpunkt bei Gustorf verbindet, lag jetzt für einen Tag still. Das Transportband musste um 100 bis 120 Meter versetzt werden, da der Großbagger ein Stück weiter wandert. Vom „Rücken“ sprechen die Fachleute bei der Verlegung eines solchen Mega-Bandes.

Förderanlagen Sie sehen ein wenig aus aus wie überlange Bänder an der Supermarktkasse, auf 100 Kilometer Länge summieren sich die Förderbänder im Tagebau Garzweiler.

Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun. Zunächst muss das Transportband stromlos geschaltet, müssen Kabel abgebaut werden, bevor die großen Maschinen dem Förderband zu Leibe rücken. Per Funkgerät hält Andreas Neuefeind Kontakt zu den rund zwölf Kollegen, die zum Teil Hunderte Meter entfernt an der Strecke unterwegs sind.

Etwa zu Tobias Jaeger-Lenné, der 30-Jährige lebt in der Grevenbroicher Südstadt und hat als Maschinenführer seinen „Traumjob“ gefunden, wie er sagt. Sein Arbeitsplatz ist in rund vier Metern Höhe im Führerstand eines Caterpillar mit 450 PS. Das Kettenfahrwerk erinnert an einen Panzer. Konstruiert wurde der gelbe Koloss als Rohrverleger, für die Zwecke als Rück-Raupe im Tagebau wurde er umgebaut.