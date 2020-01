Benefiz-Event : Kapellener sind aktiv für die neue Orgel

Kapellen Rund 300 Besucher kamen zum Benefiz-Event mit viel Musik und mit Aufführungen des TV Kapellen. Das Grenadierkorps Kapellen-Erft und der Kirchenvorstand sind zufrieden. Auf rund 2000 Euro werden die Spendeneinnahmen für den Orgelkauf geschätzt.

Sie ist die Königin der Instrumente – die Orgel. Der Klang der Orgel in St. Clemens ist allerdings nach Aussage des Orgelsachverständigen des Erzbistums wenig majestätisch und erhaben, ebenso wenig wie ihre Optik. Deshalb sammeln die Kapellener eifrig Spenden für ein neues Instrument. Das Engagement geht weit über die Kirchengemeinde hinaus, so veranstaltete das Grenadierkorps Kapellen-Erft am Sonntag im Festzelt an der Talstraße eine von rund 300 Menschen besuchte Benefizveranstaltung. Dabei sorgten das Tambourkorps „Frisch Auf Kapellen“, die „Band of the Grenadier Guards Kapellen“ sowie die „Fidelen Granufinken“ mit Peter Kempermann für den musikalischen Rahmen. Die „Grenadier Guards“ hielten zudem einen Spendenscheck in Höhe von 750 Euro aus dem Verkauf der Weihnachts-CDs bereit. Der TV Jahn gestaltete das Programm mit Aufführungen seiner Jugend mit.