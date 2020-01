Neujahrsempfang in Grevenbroich : Krützen lobt ehrenamtliches Engagement für Grevenbroich

Bürgermeister Klaus Krützen lud mit Ehefrau Karin zum Neujahrsempfang. Mit dabei: Top-Model Sayana Rayan. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Rund 400 Gäste aus Wirtschaft, Kirche, Gesellschaft und Politik waren am Freitag Abend zum Neujahrsempfang in die Alte Feuerwache gekommen. Bürgermeister Klaus Krützen stellte dort vor allem das ehrenamtliche Engagement vieler Grevenbroicher in den Mittelpunkt seiner Ansprache. „Das ist ein großer Schatz“, betonte der Verwaltungschef.

Vor vielen Zuhörern – darunter auch Top-Model-Teilnehmerin Sayana Rayan – hatte Krützen zuvor Bilanz des vergangenen Jahres gezogen. 2019 sei viel in Schulen, Sportplätze und Kitas investiert worden, ganz zum Schluss sei es dann auch noch gelungen, den Knoten beim Bahnstraßen-Umbau zu durchschlagen. Und: „Wir haben den Ordnungs- und Servicedienst ausgebaut“, betonte der Bürgermeister, der nicht unerwähnt ließ, dass es in dieser Woche zu massiven Drohungen gegenüber den OSD-Mitarbeitern gekommen ist. „Zum Glück ist das glimpflich ausgegangen.“

Prinzen unter sich: Stefan Bechtel (Gustorf, l.) und Dirk Korte (Orken). Foto: Dirk Neubauer

Wie im vergangenen Jahr hatten Akteure der „Theater-WG“ um Werner Alderath wieder ein kurzes Stück eigens für den Neujahrsempfang vorbereitet. Das hieß „Nasenpacker“ und schloss mit pantomimischen Darstellungen den Kreis zum Ehrenamt. „Viele Grevenbroicher fragen nicht groß, wie sie sich engagieren können, sie machen einfach. Sie fassen sich an die eigene Nase, das finde ich klasse“, betonte der Bürgermeister.

Die „Theater-WG“ bot Pantomime zum Nachdenken. Foto: Dirk Neubauer

Abgerundet wurde der Empfang mit den Klängen junger Instrumentalisten des Pascal-Gymnasiums unter der Leitung von Musiklehrer Stefan Krüger. Zudem stellte der Wevelinghovener Künstler Wolfgang H. Stefan seine Arbeiten aus, mit denen er Anregungen zum Strukturwandel geben wollte – das große Zukunftsthema für Grevenbroich.

(wilp)