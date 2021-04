Neuer Windpark an der Autobahn 44n : „Eulenflügel“ für neue Windräder

Grevenbroich Die Rotoren des Windparks entlang der Autobahn 44 werden mit ungewöhnlichen Rotorblättern ausgestattet. Die 20 Tonnen schweren Teile sind mit Hilfe der Natur entstanden.

Vielmehr waren es die Eulen, die bekanntlich lautlos auf Beutefang gehen. Dass bei ihrer nächtlichen Jagd kein Ton zu hören ist, liegt an der besonderen Beschaffenheit der Schwingen, die von Technikern auf die Windräder übertragen wurde. Wie bei den Eulenflügeln gestalteten sie an den Enden der Rotorblätter eine kammartige Struktur. Sie erzeugt feine Luftwirbel an der Stelle, an der die schnellere Ober- auf die langsamere Unterströmung des Rotorblatts trifft. Der Effekt: Der Lärm eines Windrades soll um bis zu drei Dezibel gesenkt werden.