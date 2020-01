Startschuss in Gustorf : 400 Kegler beim Winterturnier

Hanne Costa vom Kegelclub „Et rappelt“ warf die erste Kugel und eröffnete damit das Winterkegelturnier 2020. Foto: Dieter Staniek

Gustorf Am Wochenende ging es los. An insgesamt zehn Abenden treten die Kegler in 67 Teams gegeneinander an und pflegen damit eine ganz besondere Tradition.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Brose

Beim Winterkegelturnier herrscht eine Art Ausnahmezustand in Gustorf und Gindorf. Zwei Wochen lang versuchen die Kegler, so viele Hölzer wie möglich abzuräumen. Die Gustorfer haben eine einzigartige Kegelkultur geschaffen. Die Zahlen belegen das. „67 Mannschaften aus je sechs Leuten sind in diesem Jahr mit dabei“, sagt Dietmar Gansen, Vorsitzender der Keglergemeinschaft Gustorf, die das Turnier organisiert. Jedes Team spielt auf vier Kegelbahnen in Gustorfer Gaststätten. „Es gibt kaum ein vergleichbares Kegelturnier im gesellschaftlichen Bereich. Das ist schon einzigartig“, betont Gansen.

Sowohl Damen- als auch Herrenmannschaften treten an. Gespielt wird das „Gustorfer Bild“. Dabei müssen aus verschiedenen Kegelformationen nacheinander möglichst viele Hölzer abgeräumt werden. „Die Holzzahlen werden addiert. Wer am Ende die meisten Punkte hat gewinnt“, erklärt Helmut Deckmann, Geschäftsführer der Keglergemeinschaft. „Punktzahlen um die 700 Holz können vorkommen.“ Solche Ergebnisse dürften von der Mannschaft „Schärpe ungetaufte Jonge“ zu erwarten sein – Titelverteidiger und Favorit auf den ersten Platz bei den Herren. Auch die Damen von „Mer 16 Wilde losse se stonn“ zählen zu den Favoriten.