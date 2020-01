Einsatz in Grevenbroich-Kapellen : Räuber mit Axt überfällt Kiosk - Täter flüchtet

Grevenbroich Bewaffnet mit einer Axt hat ein Mann am Freitagabend in Grevenbroich-Kapellen einen Kiosk überfallen. Der Verkäufer lief weg, da flüchetet auch der Täter.

Der Überfall geschah am Freitagabend gegen 23.30 Uhr an der Talstraße in Grevenbroich-Kapellen. Eine vermummte Person mit einer Axt in der Hand betrat den Verkaufsraum und forderte von dem Kiosk-Mitarbeiter Geld, berichtet die Polizei.