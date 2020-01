Kommentar : Rinkert muss Fakten schaffen

Meinung Rhein-Kreis Da soll noch mal einer sagen, aus Grevenbroich kämen keine Visionen für den Strukturwandel.

Die weltbeste Uni in Frimmersdorf – auf einen solchen Gedanken muss man erst mal kommen! So ist der Vorstoß von Daniel Rinkert zunächst einmal als mutig einzuordnen. Mutig deshalb, weil der junge Neurather im Wahlkampf beweisen muss, dass seine Vorstellung von einer Top-Hochschule mehr als nur eine Utopie ist. Er wird vorlegen und vor allem erklären müssen, wie er den „Klacks“ von acht Milliarden Euro in den Rhein-Kreis holen will. Sagen lässt sich ja viel, vor allem dann, wenn Wahlen gewonnen werden wollen. Rinkert wird Fakten schaffen müssen, sonst verkommt seine Idee zum Marketing-Gag – was ihm schaden würde. Interessant: Einmal mehr wird beherzt mit dem Kraftwerks-Gelände geplant. Was RWE wohl dazu sagen wird?