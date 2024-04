Blütezeit in Grevenbroich Farbenpracht auf dem Tulpenfeld

Die Tulpenblüte ist da! Am Wochenende haben wieder viele Fans der bunten Blumen Station in Grevenbroich gemacht, um die prächtigen Felder zu bestaunen. Ein Hotspot liegt bei Kapellen. Wieder wurden viele Fotos gemacht: Gerade bei Instagram-Nutzern ist das „Tulpenmeer“ ein beliebtes Motiv. Die Landwirte appellieren aber, die Tulpenfelder zum Schutz der Kulturen und wild lebender Tiere nicht zu betreten. In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu unschönen Szenen gekommen, nicht zuletzt auch durch Verkehrsprobleme. Die meisten Besucher halten sich jedoch an die Regeln – und erfreuen sich vom Rand der Acker am Anblick der bunten Blüten. Foto: D. Staniek