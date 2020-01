Jona Hospizbewegung in Grevenbroich : Zehn neue Begleiter für den letzten Lebensabschnitt

Grevenbroich Zeit für einen anderen Menschen ist ein Geschenk – ein besonders wertvolles, wenn der Beschenkte nur noch wenige Wochen oder Monate zu leben hat.

Bei der Jona Hospizbewegung schenken jetzt zehn neue ehrenamtliche Sterbebegleiter einem sterbenden Menschen Zeit. Im Jona-Büro am Ostwall nahmen sie ihre Zertifikate entgegen. Ihre Schulung ist abgeschlossen – nach einem Jahr intensiver Gespräche, Selbstreflexion und gemeinsamen Lernens. Vor ihnen liegt eine wichtige, erfüllende Aufgabe. „Jeder Mensch hat das Recht, in Würde zu leben und zu sterben, in diesem Sinne sind wir für andere da“, erläutert Marion Berthold, Koordinatorin und einzige Hauptamtlerin im Verein. „Ich habe kurz nach dem Tod meines 15 Jahre alten Sohnes vor zehn Jahren von Jona erfahren. Ich fand es toll, dass es so etwas gibt“, berichtet Susanne Sachwitz (54) aus Jüchen-Stolzenberg. Nun engagiert sie sich selbst bei Jona. Bei den Kontakten mit dem Sterbenden entstehe „eine intensive zwischenmenschliche Begegnung“ – mit einer Tiefe, wie man sie sonst kaum erreiche, ist sich Margit Berg (57) aus Elfgen – ebenfalls neu im Team – mit Marion Berthold einig. Wie Sachwitz und Berg hat auch Marianne Terhardt (45) aus Elsen sterbende Familienangehörige begleitet und so bereits Erfahrungen für ihren neue Aufgabe gesammelt. „Im Mittelpunkt stehen die individuellen Bedürfnisse des sterbenden Menschen. Wir haben aber auch die Zugehörigen im Blick“, sagt Berthold. Oft sei das Gespräch gefragt, andere Male Zuhören oder Schweigen. Die Begleiter verschaffen durch ihre Gegenwart zudem Angehörigen Luft, um mal etwas für sich zu machen.