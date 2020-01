Stadtentwicklung in Grevenbroich : Zweiter Anlauf für die Bahnstraße

Stadtentwicklung in Grevenbroich

So soll die mittlere Bahnstraße nach dem Umbau aussehen, auch wenn noch Details zu klären sind. Diese Grafik hatten CDU, UWG und FDP vor dem Konsens aller Fraktionen vorgelegt. Foto: Fraktionen von CDU/UWG/FDP

Grevenbroich Die Stadt stellt in einer Versammlung am 28. Januar die neuen Pläne für den Bahnstraßen-Umbau vor, die umstrittene Einbahnstraße ist passé. Zwei Tage später entscheidet der Rat. Eine erneute Bürgerbeteiligung ist nicht vorgesehen.

Für den Umbau der Bahnstraße zwischen Ostwall und dem Kreisel am Platz der Deutschen Einheit stand bereits der Baustart im April fest – im vergangenen Jahr. Nach heftigem Protest aus der Bürgerschaft stoppte Bürgermeister Klaus Krützen das Millionen-Projekt, nun soll es im zweiten Anlauf gelingen: Am Dienstag, 28. Januar, 19 Uhr, wird die Stadt in einer Info-Versammlung im Bernardussaal das neue Konzept vorstellen, das von allen Fraktionen mitgetragen wird. Zwei Tage später entscheidet der Rat über den Umbau im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK). Die Baukolonne soll wiederum im April anrücken, ein Jahr später als geplant.