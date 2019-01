Musikschule schafft eigenen Fachbereich zur Kooperation mit Schulen: Lehrer begeistert Kinder für die Musik

Grevenbroich Kooperationen mit Schulen nehmen zu und werden wichtiger. Deshalb hat die Musikschule im Herbst 2018 einen eigenen Fachbereich mit Klaus Mader an der Spitze installiert. Der 44-Jährige koordiniert kreisweit Projekte.

Das Musikprojekt „Sing-Pause“ soll Grundschülern Liebe zu Melodie, Rhythmus und eigenem Gesang vermitteln. Ursprünglich in Düsseldorf entwickelt, wird das Konzept seit fünf Jahren ebenfalls in Grevenbroich umgesetzt. „2014 haben wir mit zwei Grundschulen und 150 Kindern angefangen“, erinnert Ruth Braun-Sauerwein, Leiterin der Musikschule des Kreises, an die Anfänge an der Gebrüder-Grimm- und der St. Martin-Schule. Parallel dazu soll auch das Projekt JeKits („Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) in musikalische Bewegung bringen. Und weil beides so erfolgreich läuft – inzwischen sind es etwa 750 „Sing-Päusler“ sowie 300 „JeKits“ – hat die Musikschule einen neuen Fachbereich namens „Grundschulkooperationen“ eingerichtet.