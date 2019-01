Jugendamt Grevenbroich : Kennzeichen am gelben Spielmobil der Stadt geklaut

Hier trug das Spielmobil noch seine Kennzeichen. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich In wärmeren Monaten begeistert das gelbe Spielmobil der Stadt mit seinen zahlreichen Spielgeräten an Bord viele Jungen und Mädchen – unter anderem auf Spielplätzen im Stadtgebiet. Zurzeit steht der weit mehr als 20 Jahre alte Transporter aber ohne Kennzeichen am Rand des früheren Wirtschaftsbetriebe-Bauhofs am Flutgraben.

Von Carsten Sommerfeld

Ist das betagte Gefährt etwa defekt und deshalb abgemeldet – muss ein neuer fahrbarer Untersatz her oder müssen Spielplatz-Touren sogar ausfallen? Stadtsprecher Stephan Renner kann beruhigen: „Das Fahrzeug ist technisch funktionstüchtig und soll weiterhin eingesetzt werden“, erklärt Renner. „Die Nummernschilder am Wagen wurden gestohlen“. Die Stadt habe Anzeige erstattet.

Was der Dieb mit den Kennzeichen (NE-2483); die auf ein Behörden-Auto hinweisen, anfangen will, ist im Rathaus nicht bekannt. Auf jeden Fall soll das Spielmobil mit neuen Kennzeichen wieder im Frühjahr im Betrieb gehen. „Zurzeit wird im Jugendfachbereich am Programm für 2019 gearbeitet“, kündigt der Sprecher an. Glück im Unglück: Die Auto-Kennzeichen wurden während der Winterpause entwendet, so dass keine Spielplatz-Termine ausfallen müssen.