Das Ettl-Rad auf dem Landesgartenschau-Gelände: Wahrzeichen wird vor dem Rost gerettet

Info

Schaufelrad Geschaffen hat die Skulptur der Viersener Kunstprofessor Georg Ettl (1940–2014).

Symbol Die Skulptur ist einem Baggerrad in der Braunkohlegewinnung nachempfunden. Anstelle der Stahlschaufeln fressen sich Menschenköpfe in das Erdreich, um darzustellen, dass über die Maschine der Mensch selbst in die Natur eingreift. Er verletzt die Natur, heilt sie gleichzeitig aber wieder, indem er sie rekultiviert.