Unterschriften für den Bürgermeister: Bürger sammeln mehr als 2300 Stimmen gegen L 361n

Kapellen Ein Etappenziel ist erreicht: 2000 Unterstützer wollten die Bürger sammeln, die sich gegen die geplante Trasse der L361n zwischen Wevelinghoven und Kapellen wenden. 2308 Menschen haben mittlerweile ihre Signatur auf der Online-Petition hinterlassen. „Jetzt wollen wir Bürgermeister Klaus Krützen die Petition übergeben“, erklärt Janine Heinze. Die 34-Jährige Kapellenerin ist Gründerin der Facebook-Gruppe „Nein zur L 361n“, über die sich „viele Gleichgesinnte gegen das Projekt“ fanden.

Als Aktionsbündnis im Zusammenschluss mit dem BUND, den Grünen und Linken und dem Verein „Rettet die Erftaue“ ist die Initiative aktiv geworden. In den vergangenen sechs Monaten gab es verschiedene Informationsstände, beispielsweise auf dem Parkplatz eines Kapellener Supermarktes oder an der Römerstraße in Wevelinghoven. „Viele Unterschriften kamen von Nachbarn, die an der Neusser Straße, an der Talstraße oder rund um den Kapellener Bahnhof leben“, bilanziert Janine Heinze die Online-Petition. „Viele Unterstützer wären zwar gar nicht vom unmittelbaren Trassenverlauf betroffen, wollen aber die Natur schützen, und sind deshalb gegen den Bau der L 361n“, zitiert sie weitere Mitmacher. „Manche sammelten sogar in Eigenregie Unterschriften, die sie uns übergaben.“ Auch beim Fackelzug im Dezember, der durchs Quartier und entlang eines Teilstücks der angedachten Umgehungsstrecke führte, wurden Stimmen gegen das Projekt laut. „Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass die Bürger diese Trasse nicht wollen. Und das sind eben nicht einige wenige Gegner, wie Befürworter des Projekts sagen, sondern wahnsinnig viele.“