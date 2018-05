Mettmann: Musikschule hat einen neuen Leiter

Mettmann Seit 2016 teilen sich Susanne Eggern und Lebrecht Heidenreich die anfallenden Aufgaben. Neu dabei - und die Nummer 3 - ist Markus Sich.

Nachdem der letzte Musikschulleiter Karl-Heinz Kensche in den Ruhestand gegangen ist, übernahmen Eggern und Heidenreich zunächst vorübergehend seine Arbeit. Da das so gut geklappt hat, bleibt es bei der Aufgabenteilung. Die Musikschule hat zurzeit 30 Lehrkräfte, die etwa 1050 Schüler unterrichten.

Was Musikunterricht für Kinder und Erwachsene . Der Unterricht findet im Musikschulgebäude und in allgemeinbildenden Schulen statt. Die Entgelte richten sich nach der Gruppengröße. Für den Anfangsunterricht sind Mietinstrumente verfügbar.

Markus Sich, der gerade erst 29 Jahre alt geworden ist, komplettiert das neue Leitungsteam. Er stammt aus Velbert, hat in Wuppertal Musik studiert, Schwerpunkt Gitarre, und ist Master of Music.

Zusätzlich hat er mehrere Fortbildungen für Leitungsstellen besucht. Seit acht Jahren arbeitet er bereits als Gitarrenlehrer, zuerst in Velbert, seit gut einem Jahr in Mettmann. Organisation macht ihm Freude: "Ich habe den Drang, mich einzubringen", sagt er. Auch hat er sich bereits einige Gedanken gemacht.

Sein erstes Projekt: "Ich will die Digitalisierung der Musikschule voranbringen, also: unseren Internetauftritt verbessern und das Gesamterscheinungsbild vereinheitlichen." - Auch die Vernetzung innerhalb der Stadt will er verbessern: "Mit den Schulen sind wir bereits gut vernetzt, aber ich würde gerne die Kontakte zu Vereinen und zum Kulturbereich vertiefen und so vielleicht neue Spielstätten/Auftrittsmöglichkeiten für Pianisten, Bläser und Streicher finden."